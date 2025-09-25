وزارة الخارجية الإيرانية: ادعاء أميركا الرغبة في الدبلوماسية ليس إلا خداعًا

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنّ ادعاءات الولايات المتحدة بأنّها تتحدث مع إيران بهدف التفاوض في شأن سياستها النووية غير صحيحة.



وكتب بقائي على منصة إكس: "ادعاء أميركا الرغبة في الدبلوماسية ليس إلا خداعًا وتناقضًا صارخًا، فلا يمكن قصف دولة والانخراط في مفاوضات دبلوماسية والحديث عن الدبلوماسية في آن واحد".