محمود عباس يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو الخميس

يلقي الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس كلمة عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما رفضت الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول لحضور أعمال الدورة الثمانين للمنظمة الدولية، والتي تخللها إعلان دول غربية اعترافها بدولة فلسطين.



وتأتي كلمة عباس غداة تأكيد المبعوث الأميركيّ ستيف ويتكوف أنّ الرئيس دونالد ترامب عرض على دول عربية ومسلمة خطة جديدة ترمي إلى وضع حد للحرب، في وقت تواصل إسرائيل ضرباتها وتوسّع هجومها البريّ على مدينة غزة، الأكبر في القطاع الفلسطينيّ المحاصر.



ورفضت واشنطن منح تأشيرات لعباس ونحو 80 شخصًا آخرين هم أعضاء في منظمة التحرير أو مسؤولون في السلطة، كان مقررًا أن يحضروا الجمعية العامة.



وانتقدت الخارجية الأميركية المسؤولين الفلسطينيين على خلفية "الجهود الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحاديّ بدولة فلسطينية افتراضية".