الشرطة الإسرائيلية تعتقل رجلًا هدد بقتل نتنياهو

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على رجل لتهديده باغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



‬‬وأوضحت الشرطة أنه قبيل بدء عطلة رأس السنة اليهودية الجديدة مساء يوم الاثنين، دخل رجل في الأربعينيات من عمره من بلدة كريات جات الجنوبية إلى مركز الشرطة المحلية قائلًا إنه سيغتال نتنياهو.



وأضافت: "المشتبه به قال للضباط إنه يعتزم شراء سلاح ناري وإطلاق النار على رئيس الوزراء ثلاث مرات".



وجرى اعتقال الرجل ومن المتوقع أن تصدر بحقه لائحة اتهام اليوم. وتهدف الشرطة إلى إبقاء الرجل رهن الاحتجاز حتى نهاية الإجراءات القانونية.