طائرة نتانياهو تتجنب أجواء دول أوروبية في رحلتها الى الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-09-25 | 09:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
طائرة نتانياهو تتجنب أجواء دول أوروبية في رحلتها الى الولايات المتحدة
اعتمدت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مسارا غير معتاد في رحلتها الى الولايات المتحدة الخميس، وتجنبت التحليق في أجواء دول أوروبية منها فرنسا، بحسب مواقع تتبع الرحلات.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ذلك هدفه تجنب التحليق في أجواء دول موقعة على نظام روما الأساسي، والتي كان يمكن لها تنفيذ مذكرة توقيف صادرة بحق رئيس الوزراء عن المحكمة الجنائية الدولية، في حال اضطرت الطائرة للهبوط على أراضيها.
وعلى رغم أن باريس كانت قد وافقت على عبور الطائرة الإسرائيلية أجواءها، بحسب ما قال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس، أظهرت بيانات مواقع تعقب الرحلات أنها تجنبتها.
وحلّقت الطائرة فوق اليونان وإيطاليا، ثم انحرفت نحو الجنوب فوق مضيق جبل طارق قبل عبور المحيط الاطلسي.
أخبار دولية
نتانياهو
تتجنب
أجواء
أوروبية
رحلتها
الولايات
المتحدة
التالي
أبل تحث الجهات التنظيمية في الإتحاد الأوروبي على إعادة النظر في قواعد رقمية
نتنياهو: الاعتراف بدولة فلسطينية "غير ملزم لإسرائيل" ومفاوضات حالية مع سوريا
السابق
