زيلينسكي: على المسؤولين الروس وقف الحرب أو البحث عن ملاجئ

أخبار دولية
2025-09-25 | 09:26
زيلينسكي: على المسؤولين الروس وقف الحرب أو البحث عن ملاجئ
زيلينسكي: على المسؤولين الروس وقف الحرب أو البحث عن ملاجئ

حذّر الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي من أن على المسؤولين الروس البحث عن ملاجئ ما لم توقف موسكو غزوها لبلاده، بحسب ما ذكر موقع "أكسيوس" الخميس.
     
وقال زيلينسكي للموقع في مقابلة: "عليهم أن يعرفوا أماكن الملاجئ... يحتاجون إليها. ما لم يوقفوا الحرب، سيحتاجون إليها".

آخر الأخبار

أخبار دولية

المسؤولين

الروس

الحرب

البحث

ملاجئ

