غارات إسرائيلية على العاصمة اليمنية

شنّت إسرائيل ضربات على صنعاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين الخميس، غداة إصابة 22 شخصا في مدينة إيلات بجنوب الدولة العبرية جراء هجوم بطائرة مسيّرة تبنّاه المتمردون.



وأفادت قناة "المسيرة" بوقوع "عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء"، تزامنا مع إعلانها بدء بث الكلمة الأسبوعية لزعيم المتمردين عبد الملك الحوثي. وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في العاصمة بسماع دوي انفجارات.