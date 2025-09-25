محمود عباس: نرفض هجوم حماس على إسرائيل في العام 2023

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "رفض" الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في العام 2023 وشكّل شرارة اندلاع الحرب في قطاع غزة.



وشدد على ضرورة أن تسلّم الحركة سلاحها ولا يكون لها دور في الحكم.



وقال عباس في كلمة عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "نرفض ما فعلته حركة حماس في السابع من تشرين الأول من استهداف مدنيين إسرائيليين وأخذهم رهائن".



وأضاف: "لن يكون لحماس دور في الحكم حيث يتوجب عليها وغيرها من الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الوطنية الفلسطينية".

