هجوم لتنظيم الدولة الاسلامية في شمال شرق سوريا

قُتل خمسة من مقاتلي قوات سوريا الديموقراطية أثناء تصدّيهم لهجوم نفّذه تنظيم الدولة الاسلامية في محافظة دير الزور في شمال شرق سوريا.



وقالت في بيان: "أثناء تصدّي مقاتلينا لشبكة إرهابية تابعة لتنظيم داعش استهدفت نقطة تمركز لقواتنا في بلدة البحرة الوسطى شرقي دير الزور صباح اليوم، قُتل خمسة من رفاقنا ، وأصيب مقاتل آخر في مواجهات عنيفة تمّت خلال إحباط الهجوم".