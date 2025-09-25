ضربة إسرائيلية على صنعاء استهدفت مركز اعتقال

نقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن مصدر أمني أن ضربة اسرائيلية استهدفت الخميس مركز اعتقال، ما ادى الى مقتل مدنيين اثنين على الاقل.



وبحسب مصدر بجهاز الأمن والمخابرات فإن العدوان الإسرائيلي على صنعاء استهدف إحدى الإصلاحيات التابعة للجهاز والتي تضم عدداً من السجناء والمعتقلين.