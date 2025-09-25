الأخبار
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
ضربة إسرائيلية على صنعاء استهدفت مركز اعتقال

أخبار دولية
2025-09-25 | 13:06
مشاهدات عالية
0min
ضربة إسرائيلية على صنعاء استهدفت مركز اعتقال

نقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن مصدر أمني أن ضربة اسرائيلية استهدفت الخميس مركز اعتقال، ما ادى الى مقتل مدنيين اثنين على الاقل.  
     
وبحسب مصدر بجهاز الأمن والمخابرات فإن العدوان الإسرائيلي على صنعاء استهدف إحدى الإصلاحيات التابعة للجهاز والتي تضم عدداً من السجناء والمعتقلين.

أخبار دولية

إسرائيلية

صنعاء

استهدفت

اعتقال

