إيران: بقاء الإتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرهون بعدم إتخاذ إجراءات عدائية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة أن طهران ستلغي اتفاقًا يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع النووية في الجمهورية الإسلامية إذا أعادت القوى الغربية فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها.



ومن المقرر إعادة فرض مجموعة من العقوبات الدولية على إيران عند منتصف الليل بتوقيت غرينتش بعد أن اتهمتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا بانتهاك اتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.



وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعادة بناء التعاون مع طهران واستئناف عمليات التفتيش في منشآتها النووية، بعدما استهدفتها غارات إسرائيلية وأميركية في حزيران الماضي.



وكتب عراقجي في منشور على تيليغرام أن الاتفاق الموقع هذا الشهر في مصر: "سيظل ساريًا ما لم تتخذ أي إجراءات عدائية ضد إيران، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي التي تم إلغاؤها".



وأشار إلى أنه "خلاف ذلك، ستعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن التزاماتها العملية قد انتهت".

