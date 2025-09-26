الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نتانياهو يلقي كلمة أمام الأمم المتحدة غداة تحذير ترامب حول الضفة الغربية
أخبار دولية
2025-09-26 | 05:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نتانياهو يلقي كلمة أمام الأمم المتحدة غداة تحذير ترامب حول الضفة الغربية
يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمة الجمعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعدًا بالتنديد بداعمي قيام دولة فلسطينية، غداة تحذير من الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أي محاولة إسرائيلية لضم الضفة الغربية.
وبمناسبة قمة نظمتها فرنسا والمملكة العربية السعودية الاثنين حول مصير حل الدولتين، اعترفت حوالى عشر دول من بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا واستراليا رسميًا بدولة فلسطين ما أثار غضب الدولة العبرية.
وفيما اعترفت 151 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة بدولة فلسطين حتى الآن، قال نتانياهو قبل توجهه إلى نيويورك: "سأندد بهؤلاء القادة الذين بدلًا من إدانة القتلة والمغتصبين وحارقي الأطفال، يريدون منحهم دولة في قلب أرض إسرائيل،" مجددًا التأكيد أن الدولة الفلسطينية لن ترى النور.
وسبق وأكد أن حكومته ستوسع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. ويذهب وزراء إسرائيليون يمنيون متطرفون إلى أبعد من ذلك ويطالبون بضم الضفة الغربية.
أخبار دولية
الأمم
المتحدة
تحذير
ترامب
الضفة
الغربية
التالي
فاينانشال تايمز: توني بلير يسعى لتولي دور بارز في إدارة شؤون غزة بعد الحرب
إيران: بقاء الإتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرهون بعدم إتخاذ إجراءات عدائية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-08-25
الشرع يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل ويلقي كلمة
أخبار دولية
2025-08-25
الشرع يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل ويلقي كلمة
0
آخر الأخبار
2025-08-25
مسؤول سوري لرويترز: من المتوقع أن يلقي الشرع كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول
آخر الأخبار
2025-08-25
مسؤول سوري لرويترز: من المتوقع أن يلقي الشرع كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول
0
صحف اليوم
2025-09-18
عون يلقي كلمة لبنان أمام الجمعية العامة الأربعاء المقبل (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
2025-09-18
عون يلقي كلمة لبنان أمام الجمعية العامة الأربعاء المقبل (الأنباء الكويتية)
0
آخر الأخبار
2025-09-16
نتانياهو يعلن أنه سيلتقي ترامب بعد خطابه في الأمم المتحدة هذا الشهر
آخر الأخبار
2025-09-16
نتانياهو يعلن أنه سيلتقي ترامب بعد خطابه في الأمم المتحدة هذا الشهر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:02
الكرملين يعتبر تهديد زيلينسكي باستهداف المسؤولين الروس "غير مسؤول"
أخبار دولية
08:02
الكرملين يعتبر تهديد زيلينسكي باستهداف المسؤولين الروس "غير مسؤول"
0
أخبار دولية
06:31
طهران وموسكو توقعان إتفاقية بقيمة 25 مليار دولار لبناء 4 محطات نووية بإيران
أخبار دولية
06:31
طهران وموسكو توقعان إتفاقية بقيمة 25 مليار دولار لبناء 4 محطات نووية بإيران
0
أخبار دولية
06:13
ألمانيا ترحب بمعارضة ترامب لضم إسرائيل للضفة الغربية
أخبار دولية
06:13
ألمانيا ترحب بمعارضة ترامب لضم إسرائيل للضفة الغربية
0
أخبار دولية
06:09
قائد الجيش الأوكراني: هجمات روسيا في 2025 فشلت
أخبار دولية
06:09
قائد الجيش الأوكراني: هجمات روسيا في 2025 فشلت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
11:18
عصابة استدرجتهن الى "منزل الرعب" وما فعلته بهنّ لا يُصدق... 3 فتيات انتهت حياتهنّ في بث مباشرة عبر تيك توك
منوعات
11:18
عصابة استدرجتهن الى "منزل الرعب" وما فعلته بهنّ لا يُصدق... 3 فتيات انتهت حياتهنّ في بث مباشرة عبر تيك توك
0
أخبار دولية
05:26
فاينانشال تايمز: توني بلير يسعى لتولي دور بارز في إدارة شؤون غزة بعد الحرب
أخبار دولية
05:26
فاينانشال تايمز: توني بلير يسعى لتولي دور بارز في إدارة شؤون غزة بعد الحرب
0
أخبار دولية
2025-09-21
كارني: كندا تعترف بدولة فلسطينية
أخبار دولية
2025-09-21
كارني: كندا تعترف بدولة فلسطينية
0
صحة وتغذية
2025-09-15
علامة صامتة قد تكون وراء تسارع الشيخوخة والإصابة بالخرف... دراسة تحذّر من "عدوّ الليل"
صحة وتغذية
2025-09-15
علامة صامتة قد تكون وراء تسارع الشيخوخة والإصابة بالخرف... دراسة تحذّر من "عدوّ الليل"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:55
تداعيات إضاءة صخرة الروشة تتفاعل... واجتماعٍ وزاري تشاوري في السرايا
أخبار لبنان
07:55
تداعيات إضاءة صخرة الروشة تتفاعل... واجتماعٍ وزاري تشاوري في السرايا
0
تقارير نشرة الاخبار
06:39
مصلحة سكك الحديد أطلقت التطبيق المتطور للجداول الزمنية والمسارات للنقل المشترك
تقارير نشرة الاخبار
06:39
مصلحة سكك الحديد أطلقت التطبيق المتطور للجداول الزمنية والمسارات للنقل المشترك
0
أخبار دولية
03:00
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
أخبار دولية
03:00
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:06
أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:56
قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني
تقارير نشرة الاخبار
13:48
انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
آخر الأخبار
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
2
اقتصاد
02:15
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:15
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
02:00
مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...
أخبار دولية
02:00
مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...
4
خبر عاجل
14:13
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
خبر عاجل
14:13
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
5
خبر عاجل
15:28
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
خبر عاجل
15:28
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
6
اقتصاد
02:56
رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت
اقتصاد
02:56
رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت
7
أخبار لبنان
10:45
وزارة الاشغال باشرت تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم ليلًا
أخبار لبنان
10:45
وزارة الاشغال باشرت تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم ليلًا
8
خبر عاجل
09:40
وزير الدفاع الإسرائيليّ: طائرات حربية هاجمت معسكرات ومنها معسكر القيادة العامة للحوثيين وقضت على عشرات من العناصر
خبر عاجل
09:40
وزير الدفاع الإسرائيليّ: طائرات حربية هاجمت معسكرات ومنها معسكر القيادة العامة للحوثيين وقضت على عشرات من العناصر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More