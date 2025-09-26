نتانياهو يلقي كلمة أمام الأمم المتحدة غداة تحذير ترامب حول الضفة الغربية

يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمة الجمعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعدًا بالتنديد بداعمي قيام دولة فلسطينية، غداة تحذير من الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أي محاولة إسرائيلية لضم الضفة الغربية.



وبمناسبة قمة نظمتها فرنسا والمملكة العربية السعودية الاثنين حول مصير حل الدولتين، اعترفت حوالى عشر دول من بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا واستراليا رسميًا بدولة فلسطين ما أثار غضب الدولة العبرية.



وفيما اعترفت 151 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة بدولة فلسطين حتى الآن، قال نتانياهو قبل توجهه إلى نيويورك: "سأندد بهؤلاء القادة الذين بدلًا من إدانة القتلة والمغتصبين وحارقي الأطفال، يريدون منحهم دولة في قلب أرض إسرائيل،" مجددًا التأكيد أن الدولة الفلسطينية لن ترى النور.



وسبق وأكد أن حكومته ستوسع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. ويذهب وزراء إسرائيليون يمنيون متطرفون إلى أبعد من ذلك ويطالبون بضم الضفة الغربية.