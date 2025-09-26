فاينانشال تايمز: توني بلير يسعى لتولي دور بارز في إدارة شؤون غزة بعد الحرب

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز أمس الخميس عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير يسعى لتولي دور بارز في إدارة شؤون غزة بعد الحرب بموجب خطة سلام تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تطويرها.ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير على الفور.وأشارت الصحيفة إلى أن اسم بلير طرح لرئاسة مجلس إشرافي يحمل اسم "السلطة الانتقالية الدولية لغزة".وشارك بلير في اجتماع عقد أواخر آب برئاسة ترامب لمناقشة حرب إسرائيل في غزة وخطط ما بعد الحرب للمنطقة.وذكرت الصحيفة في تموز أن معهد توني بلير شارك في مشروع لوضع خطة لما بعد الحرب في غزة.وأكد المعهد أن أيًا من محادثاته مع مختلف الجهات بشأن إعادة إعمار غزة بعد الحرب لم تتضمن فكرة الترحيل القسري للسكان من المنطقة.