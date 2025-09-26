أردوغان: توصلت لتفاهم مع ترامب بشأن وقف إطلاق النار والسلام في غزة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه توصل إلى تفاهم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن كيفية تحقيق وقف إطلاق النار وسلام دائم في غزة والأراضي الفلسطينية، وذلك عقب محادثات في البيت الأبيض أمس الخميس.



ونقل مكتب أردوغان في نص نشره اليوم الجمعة عن تصريحاته لصحفيين: "كان اجتماعنا بالغ الأهمية من حيث إبداء الإرادة لإنهاء المجازر في غزة. وأكد السيد ترامب خلال الاجتماع على ضرورة إنهاء القتال في غزة والتوصل إلى سلام دائم".



وأشار إلى أننا "أوضحنا كيفية تحقيق وقف إطلاق نار في غزة وفلسطين بأكملها، وتحقيق سلام دائم بعد ذلك. وتم التوصل إلى تفاهم في هذا الصدد... قلنا إن حل الدولتين هو الصيغة الأمثل لتحقيق سلام دائم في المنطقة، وإن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر".



وقال أيضًا إن مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة مهمة للغاية لتعزيز الشرعية الدولية للحكومة السورية الجديدة.