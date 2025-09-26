قائد الجيش الأوكراني: هجمات روسيا في 2025 فشلت

أعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي أن الهجمات التي شنتها روسيا في فصلي الربيع والصيف من العام الجاري فشلت في تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن ذخيرة المدفعية التي تطلقها روسيا تعادل مثلي ما تطلقه أوكرانيا في ساحة المعركة.



وقال سيرسكي لصحفيين خلال اجتماع: "يمكن القول إن حملة الروس في الربيع والصيف تعثرت فعليًا".



وأضاف أن روسيا فشلط في خططها لإنشاء "منطقة عازلة" في منطقتي سومي وخاركيف والاستيلاء على مدينة بوكروفسك والسيطرة على منطقة دونيتسك بأكملها.



والاستيلاء على دونيتسك بأكملها من أهم أهداف حرب بالنسبة لروسيا التي تسيطر حاليًا على أكثر من 70 بالمئة من المنطقة وتتقدم فيها ببطء.