ألمانيا ترحب بمعارضة ترامب لضم إسرائيل للضفة الغربية

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة أن برلين ترحب بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي قال فيها إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.



وأشار المتحدث إلى أنه "ضم الضفة الغربية، وكذلك بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لا يزال يشكل عقبة رئيسية في الطريق إلى حل الدولتين".