طهران وموسكو توقعان إتفاقية بقيمة 25 مليار دولار لبناء 4 محطات نووية بإيران

أعلنت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء اليوم الجمعة أن طهران وقعت اتفاقية بقيمة 25 مليار دولار مع شركة روس آتوم النووية الحكومية الروسية لبناء أربع محطات للطاقة النووية في إيران.



وذكرت روس آتوم يوم الأربعاء أنها وقعت مذكرة تفاهم بشأن بناء محطات طاقة نووية صغيرة في إيران، دون ذكر عدد.