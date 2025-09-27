ترامب: المحادثات مع دول الشرق الأوسط بشأن غزة مكثفة وستستمر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن المحادثات بشأن غزة مع دول في الشرق الأوسط كانت مكثفة.



وأشار إلى أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على علم بالمحادثات، وقال إن المحادثات ستستمر طالما كان ذلك ضروريًا من أجل التوصل إلى اتفاق.



واجتمع ترامب مع قادة ومسؤولين من عدة دول ذات أغلبية مسلمة هذا الأسبوع لمناقشة الوضع في غزة التي تتعرض لهجوم متصاعد من إسرائيل حليفة واشنطن.



وقال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إن ترامب قدم مقترحات لهؤلاء القادة تضمنت خطة سلام في الشرق الأوسط من 21 نقطة.



وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي: "تستمر المفاوضات المكثفة منذ أربعة أيام، وستستمر طالما كان ذلك ضروريًا من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح. كل دول المنطقة مشاركة".



وكان ترامب قد تعهد بنهاية سريعة للحرب، لكن لا يزال التوصل إلى حل بعيد المنال بعد ثمانية أشهر من توليه منصبه. وبدأت ولاية ترامب بوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس لمدة شهرين انتهى عندما قتل 400 فلسطيني في غارات إسرائيلية في 18 آذار.



وكتب: "حماس على دراية كبيرة بهذه المناقشات، وتم إبلاغ إسرائيل على جميع المستويات". ولم يذكر في منشوره أي تفاصيل أخرى، لكنه وصف المناقشات بأنها "ملهمة ومثمرة".



وقال مسؤولون في إدارة ترامب هذا الأسبوع إنه من المرجح حدوث انفراجة بشأن غزة قريبًا على الرغم من القصف الإسرائيلي للقطاع.