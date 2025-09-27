إن.بي.سي نيوز: أميركا تعد خيارات لضربات عسكرية على أهداف داخل فنزويلا

نقلت شبكة (إن.بي.سي نيوز) عن أربعة مصادر لم تحددها أن مسؤولين عسكريين أميركيين يضعون خيارات لاستهداف مهربي المخدرات داخل فنزويلا، ومن المحتمل أن تبدأ الضربات داخل حدود ذلك البلد في غضون أسابيع.



وقالت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يوافق على أي إجراء حتى الآن، وإن الولايات المتحدة وفنزويلا تتحدثان من خلال وسطاء من الشرق الأوسط.