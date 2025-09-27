كييف تتّهم موسكو بفصل محطة زابوريجيا النووية عن الشبكة الكهربائية

أعلنت أوكرانيا أن روسيا فصلت محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها عن الشبكة الكهربائية، وأنها تعتزم "سرقتها" وإعادة ربطها بشبكة تحت إشرافها، محذّرة من مخاطر ذلك.



وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا عبر منصة إكس: "نتيجة النشاطات الروسية، محطة زابوريجيا للطاقة النووية هي بلا كهرباء لليوم الرابع"، داعيا "كل الدول القلقة على السلامة والأمن النوويين، الى أن تؤكد لروسيا بوضوح ضرورة وضع حد لرهانها النووي".



وأضاف: "أنشأت روسيا خطوط طاقة بطول 200 كيلومتر تمهيدا لمحاولة لسرقة المحطة، ربطها بالشبكة (الكهربائية) وإعادة تشغيلها".



من جهتها، أفادت روسيا بأن المحطة تعمل بالطاقة الاحتياطية منذ الثلاثاء.



وأوضحت الشركة المشغّلة "منذ 23 أيلول 2025، يتم توفير التغذية الكهربائية التي تحتاج إليها محطة زابوريجيا النووية عبر المولدات الاحتياطية العاملة بالديزل".



وأشارت الى أن كمية الوقود المتوافرة تسمح بتشغيل المحطة لفترة "مطولة"، وأن تبريد المفاعلات يتم بشكل "كامل".