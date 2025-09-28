خدمة تتبع: إغلاق المجال الجوي قرب لوبلين وزيسوف في بولندا

أفادت خدمة فلايت رادار 24 لتتبع الرحلات، بأن المجال الجوي بالقرب من مدينتي لوبلين وزيسوف في بولندا مغلق حتى الساعة 0400 بتوقيت غرينتش على الأقل بسبب "نشاط عسكري غير مخطط له يتعلق بالحفاظ على أمن البلاد".