الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد 10 سنوات من رفعها... العقوبات الأممية ضد إيران تعود مجددا

أخبار دولية
2025-09-27 | 23:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد 10 سنوات من رفعها... العقوبات الأممية ضد إيران تعود مجددا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بعد 10 سنوات من رفعها... العقوبات الأممية ضد إيران تعود مجددا

أُعيد تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران مساء السبت بعد انقضاء مهلة "آلية الزناد" التي أطلقتها باريس ولندن وبرلين في نهاية آب لعدم وفاء طهران بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي. 
     
وعقب موافقة مجلس الأمن الدولي وفشل روسيا والصين الجمعة في تمديد المهلة النهائية، دخلت عقوبات قاسية تراوح بين حظر الأسلحة وتدابير اقتصادية، حيز التنفيذ تلقائيا الساعة الثامنة مساء بتوقيت نيويورك السبت (12,00 بتوقيت غرينتش الأحد)، بعد عشر سنوات من رفعها.
     

أخبار دولية

العقوبات الأممية

إيران

LBCI التالي
الترويكا الأوروبية تدعو إيران إلى الامتناع عن أي "عمل تصعيدي" بعد إعادة تفعيل العقوبات الأممية
خدمة تتبع: إغلاق المجال الجوي قرب لوبلين وزيسوف في بولندا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-08-28

روبيو: واشنطن منفتحة على تواصل مباشر مع إيران بعد تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-23

فايننشال تايمز عن دبلوماسيين أوروبيين: الفرصة ضئيلة لمنع إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران

LBCI
أخبار دولية
2025-08-28

باريس ولندن وبرلين تفعّل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-11

المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: العقوبات المقترحة ضد إسرائيل سيتم رفعها للتصويت وسيتم الأخذ برأي الأغلبية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:32

إيران تحث غوتيريش على منع تفعيل آلية العقوبات

LBCI
أخبار دولية
01:04

وزير الخارجية الأوكراني: روسيا أطلقت مئات المسيّرات والصواريخ خلال الليل

LBCI
أخبار دولية
01:00

فنزويلا تجري مناورات عسكرية بعد الانتشار العسكري الأميركي قبالة سواحلها

LBCI
أخبار دولية
00:17

الهند تحذر دول العالم من التغاضي عن "ارهاب" باكستان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-08-31

سلسلة غارات استهدفت حرش علي الطاهر قرب النبطية

LBCI
حال الطقس
2025-08-06

طقس رطب جدًا يسيطر على لبنان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

إضاءة صخرة الروشة نحو معالجة قضائية - قانونية

LBCI
اسرار
2025-09-24

أسرار الصحف 25-09-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ملفات السجل التجاري من بعبدا إلى إحدى المدارس الرسمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

٢٧ و٤٣ رقمان يختصران المعركة الأميركية - السعودية المقبلة مع الحزب والحركة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

إضاءة صخرة الروشة نحو معالجة قضائية - قانونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مرة أخرى.. مسؤول ايرانيّ في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الذكرى الاولى لاستشهاد السيدين أحياها عشرات الالاف في الضاحية بحضور شعبيّ وسياسيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الموساد في قلب الضاحية والسيد في قلب أهلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

المفاوضات الأمنية بين سوريا وإسرائيل تتعثر.. وواشنطن تبحث عن مخرج

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:16

بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
02:47

حمادة ينفي أن يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى نصرالله بأي كلمة نابية

LBCI
خبر عاجل
15:01

المبعوث الاميركي توم براك لـ"الجزيرة": إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية

LBCI
أخبار لبنان
11:37

الشيخ نعيم قاسم: الخطر الإسرائيليّ الأميركيّ على لبنان خطر وجوديّ ولن نسمح بنزع السلاح

LBCI
خبر عاجل
15:07

براك لـ"الجزيرة": اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه لبنان يتضمن شروطا لم تتحقق حتى الآن وندعم أي خطوة يتخذها اللبنانيون في سبيل استقلالية القرار

LBCI
أخبار لبنان
08:12

الرئيس عون في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد السيدين نصرالله وصفي الدين: الوفاء للتضحيات لا يكون إلا بوحدة الموقف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الموساد في قلب الضاحية والسيد في قلب أهلها

LBCI
خبر عاجل
05:53

لاريجاني من عين التينة: أشيد بمبادرة الشيخ نعيم قاسم والسعودية دولة صديقة لنا وهناك مشاورات بيننا واليوم هو يوم التعاون إذ إننا في مواجهة عدو واحد وموقف قاسم صائب تمامًا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More