بعد إعادة فرض العقوبات... العملة الوطنية في إيران تبلغ أدنى مستوياتها أمام الدولار

سجل الريال الإيراني أدنى مستوياته أمام الدولار الأحد قرابة الساعة 07,30 بتوقيت غرينتش بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وفق عدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في تتبع العملات.



وبحسب سعر السوق السوداء غير الرسمي، كان الدولار يُتداول بحوالى 1,12 مليون ريال، بحسب موقعي بونباست وألان تشاند المرجعيين.



وقبل أن تفعّل فرنسا وبريطانيا وألمانيا "آلية الزناد"، كان سعر الدولار الواحد يزيد قليلا عن مليون ريال إيراني.