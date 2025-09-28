الاتحاد الأوروبي: إعادة فرض العقوبات "يجب ألا تكون نهاية الدبلوماسية مع إيران"

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران لا تعني "نهاية الدبلوماسية مع إيران".



وقالت كالاس في بيان: "الأمم المتحدة أعادت فرض عقوبات على ايران (...) بسبب برنامجها النووي"، مضيفة أن "الاتحاد الاوروبي سيتابع" هذا الأمر، لكنّ "حلا دائما للمسألة النووية الايرانية لا يمكن التوصل اليه إلا عبر التفاوض والدبلوماسية".