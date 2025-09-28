رصد مسيّرات فوق مواقع عسكرية دنماركية مجددا

رُصدت مسيرات فوق مواقع عسكرية دنماركية ليل السبت لليوم الثاني على التوالي، حسبما أعلن الجيش الأحد، في حادثة تضاف إلى حوادث مماثلة في أنحاء هذا البلد خلال الأسبوع المنصرم.وقال الجيش في بيان: "تؤكد القوات المسلحة رصد مسيرات في العديد من المواقع التابعة للقوات المسلحة خلال الليل. ونُشر عدد من القدرات".ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن حالات الرصد تلك أو رد الجيش عليها.وأفادت وسائل إعلام دنماركية بعدم إغلاق أي مطارات ليلا.