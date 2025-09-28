الدنمارك تحظر تحليق المسيّرات المدنية هذا الأسبوع بسبب القمة الأوروبية

ستحظر الدنمارك تحليق المسيرات المدنية في أنحاء البلاد هذا الأسبوع لضمان الأمن في وقت تستضيف كوبنهاغن قمة للاتحاد الأوروبي، حسبما أعلنت وزارة النقل الأحد.



وتستضيف كوبنهاغن قمة للاتحاد الأوروبي يومي الأربعاء والخميس.



وقال وزير النقل توماس دانييلسن في بيان: "تستضيف الدنمارك قادة الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع المقبل حيث سيكون هناك تركيز إضافي على الأمن. وبالتالي سنغلق، من الإثنين إلى الجمعة، المجال الجوي للدنمارك أمام جميع المسيرات المدنية".



وأضاف: "بهذه الطريقة نزيل الخطر الذي يمكن أن يسببه الخلط بين مسيّرات العدو والمسيرات الشرعية".