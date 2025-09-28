ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد أن هناك "فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط".



ولم يقدم ترامب تفاصيل عن إعلانه الذي جاء بعد أيام من تصريحه بأنه على وشك التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.



وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط. الجميع على استعداد لشيء مميز. شيء سنحققه لأول مرة على الإطلاق".