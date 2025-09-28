حماس: انقطاع التواصل مع رهينتين خلال قتال في غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن التواصل مع الرهينتين متان أنجريست وعمري ميران انقطع "نتيجة العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا" في مدينة غزة.



وطالبت كتائب القسام إسرائيل في بيان "بإيقاف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة ابتداء من الساعة 18:00 من مساء اليوم حتى يتم محاولة إخراج الأسيرين".