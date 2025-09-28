الأخبار
عاهل الأردن: هناك توافق كبير على خطة ترامب بشأن غزة

أخبار دولية
2025-09-28 | 10:33
مشاهدات عالية
عاهل الأردن: هناك توافق كبير على خطة ترامب بشأن غزة
عاهل الأردن: هناك توافق كبير على خطة ترامب بشأن غزة

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله أن الأردن "يعمل بالتنسيق مع الأشقاء العرب والشركاء على تفاصيل الخطة الشاملة حول غزة التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القادة العرب والمسلمين"، مؤكدا أنها شهدت توافقا بنسبة كبيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الملك عبد الله أشار إلى "التقارب الكبير مع القادة العرب والمسلمين والتطابق في وجهات النظر مع الدول الصديقة حول التطورات في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، لافتا إلى الإجماع الدولي حول حل الدولتين كالسبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة".

وقال ترامب يوم الجمعة إنه قريب من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن إلى ديارهم.

أخبار دولية

الأردن:

توافق

ترامب

خدمة تتبع: إغلاق المجال الجوي قرب لوبلين وزيسوف في بولندا
وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الحكومة اللبنانية في بسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها
