واشنطن بوست: ترامب سيحضر إجتماعًا مع كبار القادة العسكريين‭ ‬الثلاثاء

ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الأحد نقلًا عن وثيقة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحضر اجتماعًا مع كبار قادة الجيش والبحرية الأمريكية يوم الثلاثاء في كوانتيكو بولاية فرجينيا، في لقاء نادر يجمع القادة العسكريين للبلاد في مكان واحد.