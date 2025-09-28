الأخبار
English
واشنطن بوست: ترامب سيحضر إجتماعًا مع كبار القادة العسكريين الثلاثاء
أخبار دولية
2025-09-28 | 11:18
واشنطن بوست: ترامب سيحضر إجتماعًا مع كبار القادة العسكريين الثلاثاء
ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الأحد نقلًا عن وثيقة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحضر اجتماعًا مع كبار قادة الجيش والبحرية الأمريكية يوم الثلاثاء في كوانتيكو بولاية فرجينيا، في لقاء نادر يجمع القادة العسكريين للبلاد في مكان واحد.
خدمة تتبع: إغلاق المجال الجوي قرب لوبلين وزيسوف في بولندا
وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الحكومة اللبنانية في بسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها
السابق
آخر الأخبار
آخر الأخبار
15:51
وزير خارجية إيران: أعربنا مرارًا عن إستعدادنا للدبلوماسية لكننا سنواصل الدفاع بحزم عن حقوقنا ومصالحنا
آخر الأخبار
15:51
وزير خارجية إيران: ندعو دول العالم إلى عدم إدراج الإجراءات غير القانونية في سياساتها وقوانينها الداخلية
آخر الأخبار
15:50
وزير خارجية إيران: نحن ودول العالم غير ملزمين بالإمتثال للإدعاءات غير القانونية لواشنطن والترويكا الأوروبية
آخر الأخبار
15:49
وزير خارجية إيران: محاولة إعادة إحياء قرارات مجلس الأمن ضدنا تضعف مكانة المجلس وتشوه نظام عدم الإنتشار النووي
اخترنا لكم
أخبار دولية
15:45
المنخفض المداري التاسع يتحول إلى العاصفة إيميلدا
أخبار دولية
15:13
قتيل وعدة جرحى في إطلاق نار في كنيسة في الولايات المتحدة
أخبار دولية
14:01
طالبان تطلق سراح آخر محتجز أميركي لديها بعد زيارة مبعوث واشنطن
أخبار دولية
13:45
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
زوارنا يقرأون الآن
أخبار لبنان
03:45
حسين الحاج حسن: السلاح باق!
أمن وقضاء
2025-08-01
بهية الحريري إتصلت بهيكل مهنئة بعيد الجيش ونوهت بتضحيات المؤسسة العسكرية
أخبار لبنان
2025-09-27
الشيخ نعيم قاسم: الخطر الإسرائيليّ الأميركيّ على لبنان خطر وجوديّ ولن نسمح بنزع السلاح
منوعات
2025-09-25
عصابة استدرجتهن الى "منزل الرعب" وما فعلته بهنّ لا يُصدق... 3 فتيات انتهت حياتهنّ في بث مباشرة عبر تيك توك
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مخلفات الحرب وردم البناء من الدمار إلى مورد إستثمار!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بطاقات Pokémon من نوستالجيا المدرسة إلى سوق بمليارات
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النقل العام بلبنان بخطوة جديدة: تطبيق لتحديد المسار، التسعيرة، والمواقف
تقارير نشرة الاخبار
13:38
البطريرك الراعي مجددا ضيفا في قلب الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إسرائيل تُكثف استعداداتها: خطاب قاسم يُنذر بتصعيد جديد على الجبهة الشمالية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الترويكا الأوروبية تعيد تفعيل العقوبات الأممية على إيران
أخبار دولية
13:29
ترامب يلمّح الى إختراق لافت في أزمة الشرق الأوسط ونتنياهو يتحدث عن اليورانيوم الإيراني... اليكم التفاصيل
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 28-9-2025
الأكثر قراءة
أخبار لبنان
02:07
مأساة جديدة على طرقات لبنان...
أمن وقضاء
04:43
قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها
حال الطقس
02:47
الطقس يتقلّب يوم الثلاثاء... واحتمال تساقط أمطار محلية
أمن وقضاء
06:25
يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به
أخبار لبنان
02:56
السفيرة الأميركية تُودّع لبنان: آمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد
خبر عاجل
05:18
نعيم قاسم استقبل لاريجاني: حزب الله منفتح على الجميع ومستعد لكل أشكال التعاون مع الذين يقفون بوجه العدو الإسرائيلي
خبر عاجل
01:12
تدابير سير اليوم في منطقة المنارة - بيروت
أخبار دولية
03:58
بعد إعادة فرض العقوبات... العملة الوطنية في إيران تبلغ أدنى مستوياتها أمام الدولار
