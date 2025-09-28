الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مخزن أسلحة تابعا لحزب الله في جنوب لبنان، في حين أفاد الإعلام الرسمي اللبناني بشن إسرائيل غارات عدة على بلدات جنوبية.وأعلن الجيش في بيان، أنه أغار "قبل قليل على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان استخدمها التنظيم لترويج ودفع بمخططات ضد إسرائيل".