المنخفض المداري التاسع يتحول إلى العاصفة إيميلدا

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير اليوم الأحد أن المنخفض المداري التاسع اشتد ليتحول إلى العاصفة إيميلدا.



وأشار المركز إلى أن إيميلدا تبعد الآن نحو 595.46 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا محملة برياح تصل سرعتها القصوى إلى 65 كيلومترًا في الساعة.



وتوقع المركز أن تتحول إيميلدا إلى إعصار بحلول مساء غد الاثنين أو الثلاثاء.



وقال المركز في أحدث نشراته إن من المتوقع هبوب عاصفة مدارية على وسط جزر البهاما وشمالها الغربي خلال الساعات المقبلة.



وأضاف المركز ومقره ميامي أن الأمواج الناجمة عن العاصفة إيميلدا والإعصار هومبرتو ستؤثر على أجزاء من جزر البهاما خلال الأيام المقبلة، وستمتد بعد ذلك إلى معظم ساحل الولايات المتحدة الشرقي.