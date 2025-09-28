الأخبار
المنخفض المداري التاسع يتحول إلى العاصفة إيميلدا

أخبار دولية
2025-09-28 | 15:45
المنخفض المداري التاسع يتحول إلى العاصفة إيميلدا
المنخفض المداري التاسع يتحول إلى العاصفة إيميلدا

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير اليوم الأحد أن المنخفض المداري التاسع اشتد ليتحول إلى العاصفة إيميلدا.

وأشار المركز إلى أن إيميلدا تبعد الآن نحو 595.46 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا محملة برياح تصل سرعتها القصوى إلى 65 كيلومترًا في الساعة.

وتوقع المركز أن تتحول إيميلدا إلى إعصار بحلول مساء غد الاثنين أو الثلاثاء.

وقال المركز في أحدث نشراته إن من المتوقع هبوب عاصفة مدارية على وسط جزر البهاما وشمالها الغربي خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المركز ومقره ميامي أن الأمواج الناجمة عن العاصفة إيميلدا والإعصار هومبرتو ستؤثر على أجزاء من جزر البهاما خلال الأيام المقبلة، وستمتد بعد ذلك إلى معظم ساحل الولايات المتحدة الشرقي.

بعد إعادة فرض العقوبات... العملة الوطنية في إيران تبلغ أدنى مستوياتها أمام الدولار
زيلينسكي: موسكو تريد مواصلة القتال والقتل ولا تستحق سوى أشد الضغوط من العالم
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-06

قائد الجيش زار المملكة المتحدة وشارك في الإجتماع التاسع لمجموع Dragon Group والتقى نظيره البريطاني

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-04

تدابير سير في النبطيّة تزامنًا مع إحياء مراسم التّاسع والعاشر من محرّم

LBCI
أخبار دولية
2025-07-20

هونغ كونغ تصدر أعلى تحذير من العاصفة مع إقتراب الإعصار ويبا

LBCI
أخبار دولية
2025-07-06

العاصفة المدارية شانتال تضرب ولاية ساوث كارولاينا الأميركية

LBCI
أخبار دولية
15:13

قتيل وعدة جرحى في إطلاق نار في كنيسة في الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
14:01

طالبان تطلق سراح آخر محتجز أميركي لديها بعد زيارة مبعوث واشنطن

LBCI
أخبار دولية
13:45

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بطاقات Pokémon من نوستالجيا المدرسة إلى سوق بمليارات

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-19

مسيّرة إسرائيلية تطلق صاروخا على بلدة يحمر الشقيف في النبطية

LBCI
حال الطقس
02:47

الطقس يتقلّب يوم الثلاثاء... واحتمال تساقط أمطار محلية

LBCI
أخبار لبنان
06:49

تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النوّاب الاثنين

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-15

حريق كبير في أحراج بلدة بشعلة قضاء البترون... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مخلفات الحرب وردم البناء من الدمار إلى مورد إستثمار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بطاقات Pokémon من نوستالجيا المدرسة إلى سوق بمليارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النقل العام بلبنان بخطوة جديدة: تطبيق لتحديد المسار، التسعيرة، والمواقف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

البطريرك الراعي مجددا ضيفا في قلب الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إسرائيل تُكثف استعداداتها: خطاب قاسم يُنذر بتصعيد جديد على الجبهة الشمالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الترويكا الأوروبية تعيد تفعيل العقوبات الأممية على إيران

LBCI
أخبار دولية
13:29

ترامب يلمّح الى إختراق لافت في أزمة الشرق الأوسط ونتنياهو يتحدث عن اليورانيوم الإيراني... اليكم التفاصيل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 28-9-2025

LBCI
أخبار لبنان
02:07

مأساة جديدة على طرقات لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
04:43

قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها

LBCI
حال الطقس
02:47

الطقس يتقلّب يوم الثلاثاء... واحتمال تساقط أمطار محلية

LBCI
أمن وقضاء
06:25

يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به

LBCI
أخبار لبنان
02:56

السفيرة الأميركية تُودّع لبنان: آمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد

LBCI
خبر عاجل
05:18

نعيم قاسم استقبل ‏لاريجاني: حزب الله منفتح على الجميع ومستعد لكل أشكال التعاون مع الذين يقفون بوجه العدو الإسرائيلي

LBCI
خبر عاجل
01:12

تدابير سير اليوم في منطقة المنارة - بيروت

LBCI
أخبار دولية
03:58

بعد إعادة فرض العقوبات... العملة الوطنية في إيران تبلغ أدنى مستوياتها أمام الدولار

Learn More