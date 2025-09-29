مراسل أكسيوس: أميركا وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

نقل باراك رافيد مراسل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي رفيع المستوى أن الولايات المتحدة وإسرائيل قريبتان جدًا من التوصل إلى اتفاق بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، بعد محادثات بين المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر رافيد في المنشور أن المسؤول أشار إلى أنه لا يزال يتعين الحصول على موافقة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).وفي وقت سابق من أمس الأحد، قال ترامب إنه يأمل في وضع اللمسات الأخيرة على مقترح خطة السلام في غزة في اجتماع اليوم الاثنين مع نتنياهو.ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير حتى الآن.