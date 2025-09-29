قطاع طرق يقتلون 12 من حراس الغابات في شمال وسط نيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم الاثنين أن 12 فردًا على الأقل من وحدة محلية لحراسة الغابات قتلوا عندما هاجم مسلحون بلدة أوكي-أودي في ولاية كوارا شمال وسط نيجيريا.



‬‬وقال المتحدث باسم شرطة كوارا إن المسلحين اقتحموا مبنى للسلطات المحلية في حوالي الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش أمس الأحد، وأطلقوا النار عشوائيًا.



وأشارت الشرطة إلى أن أربعة أشخاص أصيبوا في الهجوم ويتلقون العلاج في المستشفى. ومن بين القتلى أحد الزعماء المحليين.



وقال مكتب الحاكم في بيان إن قيادة الجيش النيجيري نشرت قوات في كوارا للإشراف على العمليات.



وأكدت الشرطة أن القوات وأمن الغابات يجريان بحثًا مشتركًا عن مرتكبي الهجوم.



وقال المتحدث باسم شرطة كوارا: "سيتم تقديم مرتكبي الهجوم إلى العدالة".