روسيا: نراقب الإمدادات المحتملة من صواريخ توماهوك الأميركية إلى أوكرانيا

أعلن الكرملين أن الخبراء العسكريين الروس يراقبون عن كثب الإمدادات المحتملة من صواريخ توماهوك الأميركية بعيدة المدى لأوكرانيا، ولكنهم لن يغيروا الوضع في ساحة المعركة.



وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن من المهم معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة أو أوكرانيا ستوفر بيانات حول استخدام هذه الصواريخ.