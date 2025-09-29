السويد تزود الدنمرك برادارات وأنظمة مضادة للمسيّرات لدعم تأمين قمتين أوروبيتين

أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون أن بلاده ستزود الدنمرك بقدرات عسكرية مضادة للطائرات المسيرة للمساعدة في تأمين قمتين مرتقبتين في كوبنهاجن هذا الأسبوع، وذلك بعد أن أغلقت الدنمرك عدة مطارات إثر رصد مسيرات الأسبوع الماضي.



وتسببت المسيرات في تعطيل الحركة الجوية في ستة مطارات دنمركية الأسبوع الماضي، بما في ذلك مطار كوبنهاجن الأكثر ازدحاما في منطقة الشمال الأوروبي فيما وصفته رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنه هجوم هجين تعرضت له بلادها.



وأمرت الدنمرك أمس الأحد بحظر تحليق المسيرات المدنية بعد رصد طائرات مسيرة حول عدة منشآت عسكرية خلال الليل.