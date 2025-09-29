المبعوث الأميركي لا يستبعد أن تسمح واشنطن لكييف بضرب العمق الروسي

أعلن المبعوث الأميركي لأوكرانيا كيث كيلوغ في تصريحات الأحد على قناة "فوكس نيوز" إن ضرب أوكرانيا للعمق الروسي بأسلحة أميركية فرضية واردة.



وردّا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ طويلة المدى ضدّ روسيا، قال كيلوغ: "مع الاطلاع على ما قاله دونالد ترامب ونائب الرئيس جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، الجواب هو نعم".



وأضاف: "استخدموا القدرات للضرب في العمق. ما من حصون منيعة".



وفي تصريحات لـ"فوكس نيوز"، قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إن واشنطن تدرس مسألة بيع صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى إلى الأوروبيين لتسليمها إلى أوكرانيا.



وصرّح فانس: "كما قال الرئيس ترامب، نحن نتباحث في الأمر"، مشيرا إلى أن واشنطن تنظر في "عدد من المطالب الأوروبية" وسيتّخذ الرئيس "القرار النهائي بما يخدم المصلحة العليا للولايات المتحدة".