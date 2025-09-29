أوربان يقلل من أهمية تحليق مفترض لمسيرات مجرية في الأجواء الأوكرانية

قلّل رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان من أهمية أن تكون طائرات مسيرة مجرية قد حلّقت في المجال الجوي الأوكراني.وأكد أن الدولة المجاورة التي تعيش حالة حرب تفتقر إلى السيادة الكاملة بسبب اعتمادها على الغرب.وقال أوربان: "ليس مهما ما إذا عبرت طائرتان أو ثلاث أو أربع طائرات مسيرة مجرية الحدود أم لا".وأضاف أنه يميل إلى "تصديق وزير دفاعه" كريستوف سالاي بوبروفنيتسكي الذي نفى هذه الاتهامات.وافترض أنها حلّقت بضعة أمتار داخل البلاد، معتبراً الا مشكلة في ذلك.وشدد على وجوب قلق كييف إزاء الطائرات المسيرة الروسية على حدودها الشرقية.كما شدد على "أنّ أوكرانيا ليست دولة مستقلة وذات سيادة، نحن مَن نحافظ عليها، لذا ينبغي ألا تتصرف كما لو كانت كذلك".وأوضح أنه "إذا قرر الغرب غدا عدم دفع حتى فورنت واحد، فستنهار أوكرانيا"، علما أنّ الفورنت هو العملة المتداولة في المجر.