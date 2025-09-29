الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أوربان يقلل من أهمية تحليق مفترض لمسيرات مجرية في الأجواء الأوكرانية

أخبار دولية
2025-09-29 | 10:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أوربان يقلل من أهمية تحليق مفترض لمسيرات مجرية في الأجواء الأوكرانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أوربان يقلل من أهمية تحليق مفترض لمسيرات مجرية في الأجواء الأوكرانية

قلّل رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان من أهمية أن تكون طائرات مسيرة مجرية قد حلّقت في المجال الجوي الأوكراني.

وأكد أن الدولة المجاورة التي تعيش حالة حرب تفتقر إلى السيادة الكاملة بسبب اعتمادها على الغرب.
     
وقال أوربان: "ليس مهما ما إذا عبرت طائرتان أو ثلاث أو أربع طائرات مسيرة مجرية الحدود أم لا".

وأضاف أنه يميل إلى "تصديق وزير دفاعه" كريستوف سالاي بوبروفنيتسكي الذي نفى هذه الاتهامات.
     
وافترض أنها حلّقت بضعة أمتار داخل البلاد، معتبراً الا مشكلة في ذلك.

وشدد على وجوب قلق  كييف إزاء الطائرات المسيرة الروسية على حدودها الشرقية.
     
كما شدد على "أنّ أوكرانيا ليست دولة مستقلة وذات سيادة، نحن مَن نحافظ عليها، لذا ينبغي ألا تتصرف كما لو كانت كذلك".
     
وأوضح أنه "إذا قرر الغرب غدا عدم دفع حتى فورنت واحد، فستنهار أوكرانيا"، علما أنّ الفورنت هو العملة المتداولة في المجر.
     
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

أهمية

تحليق

مفترض

لمسيرات

مجرية

الأجواء

الأوكرانية

LBCI التالي
مراسل أكسيوس: أميركا وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
المنخفض المداري التاسع يتحول إلى العاصفة إيميلدا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-08-09

تحليق مسير مكثف في اجواء صور وصولا الى مجرى نهر الليطاني

LBCI
أخبار دولية
2025-09-26

زيلينسكي: أوكرانيا تشتبه في أن مسيّرات استطلاع مجرية حلقت في مجالها الجويّ

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-21

الوكالة الوطنية: تحليق مسيرة على علو مخفوض في أجواء برج رحال - بدياس - العباسية - الحلوسية - دير قانون النهر وصولًًا إلى مجرى الليطاني - القاسمية

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-18

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران المسير يحلق فوق مدينة النبطية وكفررمان وكفرتبنيت وأرنون ومجرى نهر الخردلي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:15

نتنياهو عبّر لنظيره القطريّ عن أسفه للهجوم الذي نفذته إسرائيل على الدوحة

LBCI
أخبار دولية
13:59

تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة

LBCI
أخبار دولية
13:32

ترامب: فرض رسومًا جمركية بنسبة 100 في المئة على الأفلام التي تُنتج في الخارج

LBCI
أخبار دولية
12:58

سفينة شحن تعرضت لأضرار بعد استهدافها بعبوة ناسفة في خليج عدن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-10

البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار

LBCI
فنّ
07:19

"أحياناً تشعر أن الحياة لا تسمح لك بالاستمرار"... مغنية شهيرة تنهار وتسقط على المسرح أمام جمهورها (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2025-08-06

انتهاء الجزء الأول بتعادل منتخب لبنان ومنتخب قطر بنتيجة 35-35 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة

LBCI
صحة وتغذية
2025-09-15

علامة صامتة قد تكون وراء تسارع الشيخوخة والإصابة بالخرف... دراسة تحذّر من "عدوّ الليل"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:59

تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

قصر الصنوبر رمز تاريخي للعلاقات بين لبنان وفرنسا ويفُتح في يوم التراث الاوروبيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تفاصيل كفالة سلامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

خلاف الروشة أزمة سياسية في البلاد... فهل سيُطوى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هل حقاً انخفضت أسعار الإنترنت على هواتفكم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مؤسسة كهرباء لبنان بدأت بتفعيلِ حملات نزع التعديات عن الشبكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إسرائيل اعادت ملف طهران الى الواجهة تزامنًا مع عودة العقوبات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

الاشتباك السياسيّ في المرحلة المقبلة: قانون الانتخاب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:19

يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما

LBCI
أخبار دولية
00:40

مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية

LBCI
حال الطقس
01:47

الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
صحف اليوم
23:56

وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص

LBCI
أخبار لبنان
07:04

سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
03:19

كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على كل الأراضي اللبنانية

LBCI
صحف اليوم
23:53

بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان

LBCI
خبر عاجل
06:14

انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More