البنتاغون: تعبئة مئتي عنصر من الحرس الوطنيّ لنشرهم في بورتلاند

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية تعبئة مئتي عنصر من الحرس الوطني لنشرهم في مدينة بورتلاند، في قرار أحالته ولاية أوريغون على القضاء في مسعى إلى وقفه.



وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان إن العناصر "سيستدعون إلى الخدمة الفدرالية حالًا لفترة مدّتها 60 يومًا لحماية أفراد الوكالة الأميركية للهجرة والجمارك وغيرهم من الموظفين الحكوميين الذين يتولّون مهمات فدرالية".



وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار مماثل للرئيس الأميركي دونالد ترامب لنشر قوّات فدرالية في مدينتي واشنطن ولوس أنجليس اللتين يقودهما الديموقراطيون، في مسعى إلى التصدّي للجرائم والتظاهرات الاحتجاجية على خطّته الواسعة لترحيل المهاجرين.

