دعوى ضد رئيس وزراء فرنسا بتهمة ادعاء حيازة شهادة جامعية
أخبار دولية
2025-09-29 | 10:44
دعوى ضد رئيس وزراء فرنسا بتهمة ادعاء حيازة شهادة جامعية
رفعت نقابة تمثل موظفي الخدمة المدنية في نظام التعليم الوطني الفرنسي ("سنابن") شكوى ضد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، متهمةً إياه بادعاء نيل درجة الماجستير في القانون العام رغم أنه لم يُكمل سنته الدراسية الثانية.
وفي الشكوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، يتهم الاتحاد الوزير بمحاولة "إيهام الناس أنه حاصل على درجة الماجستير في القانون العام" و"استخدامه عمدا شهادة لا يحملها".
وقال محامي نقابة "سنابِن" الفرنسية فنسان برينغارت إنّ "عضوية الحكومة لا تتطلب شهادة جامعية، وعدم حيازة شهادة الماجستير لا يُعدّ دليلا على عدم الكفاءة".
وأضاف: "مع ذلك، من المرجح أن يُقوّض غياب الشفافية بشأن مستوى التعليم الذي يحصل عليه وزير في الحكومة صدقية شهادات الجامعات الحكومية الفرنسية، كما يمس بمبدأ المساواة الجمهورية، وبشرف الباحثين الأكاديميين، وبشكل أعم، بمهمة الخدمة العامة الموكلة إلى مؤسسات التعليم العالي".
آخر الأخبار
أخبار دولية
وزراء
فرنسا
بتهمة
ادعاء
حيازة
شهادة
جامعية
