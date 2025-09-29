ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: سنواصل استخدام القنوات الدبلوماسية بشأن إيران

أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الألمانية، أنها ستواصل "المسار الدبلوماسي والمفاوضات" على الرغم من إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.



وجاء في البيان: "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا يعني نهاية الدبلوماسية. نحث إيران على عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية ومواصلة الامتثال لالتزاماتها الملزمة قانونا المتعلقة بال