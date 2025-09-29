نتنياهو: إذا رفضت "حماس" الخطة الأميركية فسنقوم بإنهاء المهمة بأنفسنا

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو دعمه لخطة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في قطاع غزة.



وقال: "ستعيد خطة ترامب لنا الرهائن جميعهم وتضمن ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل مرة أخرى".



ولفت إلى أنّ خطة ترامب ستعيد الرهائن الأحياء والأموات وتنزع سلاح "حماس".



وأوضح نتنياهو أنّ خطة ترامب تتضمن إدارة لقطاع غزة لا تشارك فيها "حماس" ولا السلطة الفلسطينية.



وقال نتنياهو "إذا رفضت "حماس" الخطة الأميركية فسنقوم بإنهاء المهمة بأنفسنا".



وأضاف: "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطرًا على وجود إسرائيل".



وأعلن إنشاء لجنة ثلاثية مع قطر والولايات المتحدة لحل الخلافات "ولكن إذا حاولنا وضعهم على أسس مختلفة فسيكون ذلك رائعًا".