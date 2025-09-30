يوتيوب سيدفع 22 مليون دولار لإنهاء دعوى رفعها ضده ترامب

أظهرت وثيقة قضائية أنّ يوتيوب وافق على دفع 22 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية رفعها ضدّه الرئيس دونالد ترامب بعد أن قام الموقع التابع لغوغل بتعليق حسابه في أعقاب الهجوم الذي شنّه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021.



وبذلك يصبح موقع تشارك الفيديوهات عبر الإنترنت آخر منصة تتوصّل إلى اتفاق مع ترامب لتسوية نزاع قضائي بدأ في تمّوز 2021، وذلك بعد أن توصّلت شركتا ميتا وإكس (تويتر سابقا) إلى اتفاقات مماثلة.