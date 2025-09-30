بريطانيا "تدعم بقوة" خطة ترامب للسلام في غزة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنّ المملكة المتّحدة "تدعم بقوة" خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.



وقال ستارمر في بيان: "ندعم بقوة جهوده لإنهاء القتال، وإطلاق الرهائن، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان غزة. هذه هي أولويتنا المطلقة، وهو ما ينبغي أن يحصل في الحال".

