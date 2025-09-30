بعد إعلان ترامب خطته بشأن غزة... رئيس المجلس الأوروبي يدعو الى اغتنام فرصة السلام

حضّ رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا كل الأطراف على "اغتنام هذه الفرصة لإعطاء السلام فرصة حقيقية"، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته لإنهاء الحرب على غزة.



وقال كوستا في منشور على منصة إكس: "أرحّب بخطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة"، واصفا بـ"المشجّع" الرد "الإيجابي" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.



وشدد على أن "الوضع في غزة لا يحتمل. يجب أن تتوقف الأعمال العدائية، ويجب الإفراج عن كل الرهائن على الفور".