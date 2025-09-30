السلطة الفلسطينية ترحب بـ"الجهود الحثيثة" لترامب لإنهاء الحرب على غزة

رحبت السلطة الفلسطينية بما اعتبرته "جهودا صادقة وحثيثة " للرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة المدمر.



وقالت السلطة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا): "ترحّب دولة فلسطين بجهود الرئيس دونالد ترامب الصادقة والحثيثة لإنهاء الحرب على غزة، وتؤكّد ثقتها بقدرته على إيجاد طريق نحو السلام. كما تشدّد على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام في المنطقة".