ماكرون يرحّب بتعهّد ترامب بوضع حد للحرب على غزة وتحرير الرهائن: آمل بالتزام اسرائيلي حاسم
أخبار دولية
2025-09-30 | 01:29
ماكرون يرحّب بتعهّد ترامب بوضع حد للحرب على غزة وتحرير الرهائن: آمل بالتزام اسرائيلي حاسم
رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتعهد نظيره الأميركي دونالد ترامب إنهاء الحرب على غزة وتحرير جميع الرهائن، وذلك تعليقا على خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي.
وكتب ماكرون على منصة اكس: "آمل بالتزام اسرائيلي حاسم على هذا الأساس. لا خيار آخر لحماس سوى أن تفرج فورا عن جميع الرهائن وتلتزم بهذه الخطة".
وأضاف: "يجب أن تتيح هذه العناصر نقاشا معمقا مع كل الشركاء المعنيين لبناء سلام دائم في المنطقة".
أخبار دولية
ماكرون
ترامب
الحرب
غزة
0
أخبار دولية
2025-08-09
تظاهرة في تل أبيب للمطالبة بوضع حد للحرب على غزة
أخبار دولية
2025-08-09
تظاهرة في تل أبيب للمطالبة بوضع حد للحرب على غزة
0
أخبار دولية
2025-09-15
روبيو: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة هو تحرير كل الرهائن واستسلام "حماس"
أخبار دولية
2025-09-15
روبيو: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة هو تحرير كل الرهائن واستسلام "حماس"
0
أخبار لبنان
04:13
الرئيس عون يرحّب بخطة ترامب لوقف الحرب في غزة ويأمل بموافقة سريعة من المعنيين
أخبار لبنان
04:13
الرئيس عون يرحّب بخطة ترامب لوقف الحرب في غزة ويأمل بموافقة سريعة من المعنيين
0
آخر الأخبار
2025-07-09
نتنياهو: اجتماعي مع ترامب ركز على الجهود المبذولة لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة
آخر الأخبار
2025-07-09
نتنياهو: اجتماعي مع ترامب ركز على الجهود المبذولة لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة
0
أخبار دولية
03:57
الصين تقول إنها "تدعم كل الجهود" لخفض التصعيد في غزة بعد خطة ترامب للسلام
أخبار دولية
03:57
الصين تقول إنها "تدعم كل الجهود" لخفض التصعيد في غزة بعد خطة ترامب للسلام
0
أخبار دولية
02:51
رئيسة المفوضية الأوروبية ترحب باقتراح ترامب للسلام في غزة
أخبار دولية
02:51
رئيسة المفوضية الأوروبية ترحب باقتراح ترامب للسلام في غزة
0
أخبار دولية
02:24
إيطاليا ترحب بمقترح ترامب لإنهاء حرب غزة ومستعدة للعب دور فيه
أخبار دولية
02:24
إيطاليا ترحب بمقترح ترامب لإنهاء حرب غزة ومستعدة للعب دور فيه
0
أخبار دولية
02:19
انقطاع خدمات الهواتف المحمولة والإنترنت في أفغانستان
أخبار دولية
02:19
انقطاع خدمات الهواتف المحمولة والإنترنت في أفغانستان
0
أخبار لبنان
2025-07-11
بري يدعو الى جلسة عامة الثلاثاء المقبل لمناقشة سياسات الحكومة
أخبار لبنان
2025-07-11
بري يدعو الى جلسة عامة الثلاثاء المقبل لمناقشة سياسات الحكومة
0
أخبار لبنان
2025-09-18
سلام تعليقًا على تهديدات إسرائيل: نطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف الاعتداءات والالتزام بالقرار 1701
أخبار لبنان
2025-09-18
سلام تعليقًا على تهديدات إسرائيل: نطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف الاعتداءات والالتزام بالقرار 1701
0
أمن وقضاء
2025-09-28
يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
2025-09-28
يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به
0
آخر الأخبار
03:52
السفير المصري للـLBCI: نحن مع إجراء الانتخابات النيابية في لبنان في موعدها العام المقبل ونرجو أن يتفق النواب على ما هو أفضل ولكن يجب ألا يتخذ عدم التوافق في الآراء ذريعة لتأجيل الانتخابات
آخر الأخبار
03:52
السفير المصري للـLBCI: نحن مع إجراء الانتخابات النيابية في لبنان في موعدها العام المقبل ونرجو أن يتفق النواب على ما هو أفضل ولكن يجب ألا يتخذ عدم التوافق في الآراء ذريعة لتأجيل الانتخابات
0
أخبار لبنان
03:42
هل سيطير نصاب جلسة مجلس النواب اليوم؟
أخبار لبنان
03:42
هل سيطير نصاب جلسة مجلس النواب اليوم؟
0
أخبار لبنان
03:32
مهلة وزارة الاقتصاد انتهت... ومحاضر ضبط بحق مخالفين من أصحاب المولدات
أخبار لبنان
03:32
مهلة وزارة الاقتصاد انتهت... ومحاضر ضبط بحق مخالفين من أصحاب المولدات
0
أخبار لبنان
03:25
بعد قرار الهيئة الاتهامية... رولان الخوري الى الحرية اليوم
أخبار لبنان
03:25
بعد قرار الهيئة الاتهامية... رولان الخوري الى الحرية اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
16:19
طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟
تقارير نشرة الاخبار
16:19
طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟
0
أخبار دولية
14:46
البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
أخبار دولية
14:46
البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
0
أخبار دولية
13:59
تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة
أخبار دولية
13:59
تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قصر الصنوبر رمز تاريخي للعلاقات بين لبنان وفرنسا ويفُتح في يوم التراث الاوروبيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قصر الصنوبر رمز تاريخي للعلاقات بين لبنان وفرنسا ويفُتح في يوم التراث الاوروبيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تفاصيل كفالة سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تفاصيل كفالة سلامة
1
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
02:46
بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك
أخبار لبنان
02:46
بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك
3
أخبار لبنان
07:04
سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان
أخبار لبنان
07:04
سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان
4
أخبار دولية
16:55
بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرهم: ثق بالقدرة على إيجاد طريق للسلام
أخبار دولية
16:55
بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرهم: ثق بالقدرة على إيجاد طريق للسلام
5
أخبار دولية
14:46
البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
أخبار دولية
14:46
البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
6
خبر عاجل
02:02
خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض
خبر عاجل
02:02
خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض
7
خبر عاجل
06:14
انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة
خبر عاجل
06:14
انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة
8
آخر الأخبار
05:48
النائب علي فياض: قلت لوزير الداخلية إنني سأطلب فيزا للسفر الى الولايات المتحدة لألتقي بالقواعد الإنتخابية في ديترويت وميشيغان حيث الإنتشار الشيعي واسع واذا لم يعطوني فهذه مدعاة للطعن في القانون
آخر الأخبار
05:48
النائب علي فياض: قلت لوزير الداخلية إنني سأطلب فيزا للسفر الى الولايات المتحدة لألتقي بالقواعد الإنتخابية في ديترويت وميشيغان حيث الإنتشار الشيعي واسع واذا لم يعطوني فهذه مدعاة للطعن في القانون
