ماكرون يرحّب بتعهّد ترامب بوضع حد للحرب على غزة وتحرير الرهائن: آمل بالتزام اسرائيلي حاسم

رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتعهد نظيره الأميركي دونالد ترامب إنهاء الحرب على غزة وتحرير جميع الرهائن، وذلك تعليقا على خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي.



وكتب ماكرون على منصة اكس: "آمل بالتزام اسرائيلي حاسم على هذا الأساس. لا خيار آخر لحماس سوى أن تفرج فورا عن جميع الرهائن وتلتزم بهذه الخطة".



وأضاف: "يجب أن تتيح هذه العناصر نقاشا معمقا مع كل الشركاء المعنيين لبناء سلام دائم في المنطقة".

