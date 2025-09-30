جاي دي فانس يحذّر من أن الحكومة الأميركية تتجّه نحو إغلاق ويحمّل المسؤولية للديموقراطيين

حذر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس من أن الولايات المتحدة تتجه نحو شلل الدولة الفدرالية، بعد إخفاق المفاوضات مع المعارضة الديموقراطية واقتراب انتهاء المهلة مساء الثلاثاء.



وإثر لقاء في البيت الأبيض جمع الرئيس دونالد ترامب والقادة الديموقراطيين في الكونغرس، ندد فانس أمام الصحافيين بما وصفه بأنه "مسدس يصوبه الديموقراطيون على رؤوس الأميركيين" عبر مطالبهم لتجنب الإغلاق.