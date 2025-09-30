إيطاليا ترحب بمقترح ترامب لإنهاء حرب غزة ومستعدة للعب دور فيه

أعلن مكتب رئيسة وزراء إيطاليا أن إيطاليا ترحب باقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وأبدت استعدادها للقيام بدورها، بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين والجهات الفاعلة في المنطقة.



وقال المكتب في بيان: "الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمكن أن يمثل نقطة تحول، مما يتيح وقفا دائما للأعمال القتالية والإفراج الفوري عن جميع الرهائن ووصولا إنسانيا كاملا وآمنا للسكان المدنيين".



وجاء في البيان: "بالنسبة لحركة حماس، على وجه الخصوص - التي بدأت هذه الحرب بالهجوم "الإرهابي الوحشي" في السابع من أكتوبر 2023 - لديها الآن الفرصة لإنهائها بالإفراج عن الرهائن، والموافقة على عدم الاضطلاع بأي دور في مستقبل غزة، ونزع سلاحها بالكامل".