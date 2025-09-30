رئيسة المفوضية الأوروبية ترحب باقتراح ترامب للسلام في غزة

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام الذي يهدف لإنهاء الحرب الدائرة في غزة منذ قرابة عامين.



وكتبت في منشور على موقع إكس: "أرحب بالتزام الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب في غزة. أشجع كل الأطراف على اغتنام هذه الفرصة الآن. الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد للمساهمة".



وقالت: "يجب أن تنتهي الأعمال القتالية مع تقديم الإغاثة الإنسانية الفورية لسكان غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن".