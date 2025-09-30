الصين تقول إنها "تدعم كل الجهود" لخفض التصعيد في غزة بعد خطة ترامب للسلام

أعربت الصين عن إشادتها وتأييدها "للجهود الرامية إلى خفض التوتّر بين فلسطين وإسرائيل"، بحسب ما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء، بعد إعلان دونالد ترامب خطّته لإنهاء الحرب في غزة.



وقال جوو جياكون خلال الإحاطة الإعلامية الدورية "ندعو كلّ الأطراف المعنية إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحذافيرها والتوصّل فورا إلى وقف لإطلاق النار شامل في غزة والإفراج عن كلّ المحتجزين والحدّ من الأزمة الإنسانية بأسرع ما يمكن"، معيدا التأكيد على دعم الصين لحلّ الدولتين.

